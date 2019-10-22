Госавтоинспекция выбирает способы обозначения на дорогах мест, где устанавливаются мобильные комплексы автоматической фиксации правонарушений. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но дьявол кроется в деталях.

Водитель должен знать, где именно расположены комплексы видеофиксации. Только вот как это сделать? Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Напомним, что согласно поручению президента необходимо установить требования по информированию водителей о местах расположения комплексов фотовидеофиксации, а также об обозначении этих мест знаками. При этом необходимо исключить случаи работы камер, если эти требования нарушены.

Первое требование Госавтоинспекцией выполнено. На сайте гибдд.ру размещена и текстовая, и графическая информация о местах установки всех стационарных комплексов.

ГИБДД не подключает 166 установленных Росавтодором камер. Потому что не решено, кто же должен платить за доставку писем счастья по почте

А вот со вторым у Госавтоинспекции возникли проблемы. Дело в том, что у нас нет знака, который предупреждает о камерах. У нас есть только табличка и разметка. А согласно ГОСТу табличку можно размещать только вместе со знаком. И как быть в этой ситуации?

Вариантов всего два. Либо устанавливать табличку без знака, либо разработать новый знак. И тот, и другой вариант требует внесения изменений в ГОСТ. А новый знак - еще и поправок в Правила дорожного движения.

Начальники региональных управлений ГИБДД говорят, что они устанавливают просто таблички. В том числе без знаков. Так, по словам начальника подмосковного ГИБДД Виктора Кузнецова, в области установили 500 табличек. Но поскольку необходимо обозначать места установки также и передвижных комплексов, то установили эти таблички перед наиболее опасными участками дорог, где вероятнее всего могут поставить мобильные комплексы. Тем более что в Московской области места размещения этих комплексов согласовывает ГИБДД.

Однако не везде так.

В некоторых регионах управления дорог Москва - Харьков и Москва - Бобруйск установили камеры без согласования с ГИБДД и требуют подключить их к центрам автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений. Камеры установлены не в очагах аварийности, а там, где их удобно было подключить владельцу дорог. Поэтому руководство ГИБДД справедливо опасается, что когда начнут рассылать письма счастья о нарушениях, зафиксированных такими камерами, хлынет поток жалоб на то, что видеофиксация велась незаконно.

Впрочем, руководство ГИБДД успокаивает: сейчас в принципе нет нормативных актов, которые регламентировали бы установку этих комплексов. Поэтому утверждать, что та или иная камера установлена незаконно, никто не сможет. Если камера поверена, выявила превышение скорости, распознала машину и регистрационный знак, то оснований для обжалования штрафа нет.

С другой стороны, согласовывать с ГИБДД размещение комплексов необходимо. Ведь это не только средство для пополнения бюджета, а прежде всего инструмент, который позволяет обеспечить безопасность на опасных участках дорог.

Возникла еще одна проблема с камерами, уже установленными Росавтодором. 166 из них не работают в пяти регионах. При этом 150 из них - в двух регионах. А именно в Краснодарском крае и Дагестане. Регионы их не подключают.

Как выяснилось, причина в оплате почтовых расходов на письма счастья. Дело в том, что камеры не принадлежат регионам. Значит, выделять средства на работу с ними из дорожных фондов нельзя. Все расходы на отправку писем, по идее, должен брать на себя владелец этих камер. Но владелец этого тоже не хочет. Вот камеры и не работают.

Как пояснил начальник управления дорожно-патрульной службы ГУ ОБДД МВД России Руслан Помыкалов, сейчас в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект о передаче полномочий регионам. Как только он будет принят, МВД начнет готовить проект постановления правительства, в котором будут прописаны все требования к установке комплексов фотовидеофиксации.

Минтранс уже разработал методические рекомендации по их установке. Правда, в этих рекомендациях упор делается только на стационарные комплексы. Как пояснил представитель разработчика этих рекомендаций, передвижные комплексы - это временное явление. Для хорошо работающей системы фотовидеофиксации нужны именно стационарные комплексы.

Но рекомендации - это всего лишь рекомендации. Необходимо все требования к камерам утвердить нормативным актом. В Госавтоинспекции считают, что в течение года проблема с установкой и обозначением комплексов фотовидеофиксации, в том числе нормативно, должна быть решена.