Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада. При этом, по его словам, Запад приписывает все заслуги только себя, несмотря на то что россияне много сделали для завершения холодной войны и гонки вооружений.

Между тем, по словам Горбачева, в дипотношениях нужно смотреть вперед, а не назад. Он отметил, что только сообща можно решить проблемы бедности, климата и другие, пишет Welt am Sonntag.

Горбачев подытожил, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией. Он отметил, что Запад следует принципу вседозволенности - "применять силу без санкции Совета Безопасности ООН, нарушать международные договоры, навязывать свои условия..."

Ранее Горбачев сообщил, что некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину, а также к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. "На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность", - констатировал Горбачев, добавив, что им приходится править в весьма тревожное время.