Готовятся рекомендации, как подросткам избежать травли в Сети

Специалисты МГУ и Ассоциации юристов России подготовят рекомендации для российских школьников, как не нарваться на неприятности в интернете, а главное - не стать жертвой электронной травли.

Правила безопасного поведения в Сети будут обсуждаться на большом форуме "Цифровизация-2019", который пройдет в МГУ. Наверное, каждый, кто более-менее регулярно бывает в интернете, хоть раз, да сталкивался с хамскими словечками.

Современные технологии дают массу способов испортить жизнь человеку: от травли в Сети до так называемого порношантажа, угрозы разослать очень личные снимки по телефонам друзей

Не секрет: в интернете орудует целое семейство троллей. Это обычные люди, которым доставляет особое удовольствие доводить других посетителей Сети до белого каления. Даже обычная группа еще вчера нормальных виртуальных друзей может превратиться в стаю троллей. В особой группе риска дети, ведь интернет - это их мир. Для интернет-травли придуман даже специальный термин: кибербуллинг. По данным аналитиков, почти половина российских подростков столкнулись с кибербуллингом. Как подчеркивают представители МГУ, рекомендации нужны и детям, и взрослым.

"Интересно, что у более грамотных в цифровом плане пользователей возникает больше проблем с информационной безопасностью, - замечает директор Национального центра цифровой экономики МГУ Татьяна Ершова. - Поэтому мы организовываем всероссийский форум "Цифровизация-2019" и приглашаем к дискуссии всех, кто связан с темой цифровой безопасности, обеспечением безопасности контента в интернете, создания контента и цифровизации нашего общества, государства и бизнеса. По итогам конференции мы планируем разработать ряд рекомендаций и памятку как для подростков, так и для родителей и педагогов по тому, как вести себя в интернете и обеспечить безопасность своих данных. Также отдельная секция поднимет вопросы, связанные с обеспечением цифрового здравоохранения - не только физического, но и ментального".

Некоторые будущие советы психологов предположить нетрудно. Самое главное: не ввязываться в разговор с троллем, ему только этого и нужно. Вести с ним разумный разговор, приводить аргументы бессмысленно и невозможно. Если вас донимает какой-то персонаж, с кем вы незнакомы в реальной жизни, просто отключитесь.

Да, это порой сложно сделать, но надо отнестись к этому, как прекрасному способу потренировать характер, нарастить толстокожесть. Стоит ли удалять негативные комментарии? Каждый должен решать сам. Сильный человек не удаляет. Если же нет сил терпеть дикую злобную надпись на свой страничке, можно ее удалить, но сделать это не торопясь.

Как сказал психолог, один из участников будущей секции на форуме в МГУ, надо отнестись к этому комментарию не как к таракану или пауку, которого боишься, а представить, что это увядший цветочек в горшочке. Или грязный носок. В общем, вещь, которую удаляешь с глаз без лишних эмоций.

Если тролль переходит все границы, забрасывает вас ядовитыми комментариями, то его высказывания лучше зафиксировать, чтобы обратиться потом в правоохранительные органы. Сделать это можно через нотариуса. Кстати, в ближайшей перспективе появится возможность фиксировать факты интернет-троллинга в режиме онлайн у нотариуса. Не надо будет приходить в нотариальную контору, можно будет обратиться к нотариусу через интернет. Не исключено, что такая функция появится и на портале Госуслуг.

Другой вопрос, если в Сети вас травят те, с кем вы лично знакомы. Здесь скорее всего неприятности - следствие некоторых психологических проблем, возникших в реальной жизни.

В целом, по словам психологов, надо разграничить разные ситуации электронной травли. Ведь современные технологии подарили массу способов испортить жизнь человеку. Есть обычный троллинг, есть так называемый порношантаж, когда угрожают распространить какие-то личные снимки. Есть много другое. Все это и будет обсуждаться на форуме.

При этом, как рассказывают организаторы, главная цель форума - выработать стратегии цифровизации для разных сфер и объединить команды и экспертов для развития информационных технологий. В "Цифровизации-2019" примут участие более 5 тысяч участников.

В рамках форума откроют "Посольство будущего" с секциями по программированию роботов, лабораториями квадрокоптеров и "умных домов" и т.п. На одной из секций расскажут, как управлять кибербезопасностью на предприятиях и в государственных учреждениях.