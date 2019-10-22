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22.10.2019 08:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Grandeur преобразился в новом поколении

Текст: Татьяна Акимова

Hyundai Grandeur - одна из тех моделей, которые корейский производитель не поставляет в Россию, но с большим успехом продает на внутреннем рынке. Этот полноразмерный седан, известный в некоторых странах под именем Azera, вскоре официально предстанет в обновленном виде. В ожидании дебюта новинку можно рассмотреть на инсайдерских фотографиях, которые публикует портал Top Rider.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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На этих снимках Hyundai Grandeur предстает как автомобиль с кардинально новым дизайном экстерьера. У седана будет полностью обновленная радиаторная решетка с интегрированным видоизмененными фарами в стилистике новой Hyundai Sonata, модернизированный бампер с воздуховодами треугольной формы, задние фонари в новом дизайне. Не меньше изменений и в салоне: здесь обновилась передняя панель, появилось новое рулевое колесо и светодиодная подсветка, изменилось расположение дефлекторов климат-системы.

Фото: www.motor1.com
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По неофициальной информации, Hyundai Grandeur будет оснащен новым базовым двигателем, 4-цилиндровым 2.5 GDi, который имеет комбинированный впрыск топлива. При этом инсайдеры уверены, что в линейке будут представлены, как и прежде, комплектации с двигателями V6. Кроме того, ожидается, что корейский производитель будет продавать новый седан и в версии с гибридным приводом.

Напомним, что нынешний Hyundai Grandeur - уже шестое поколения модели, которая дебютировала в 2005 году. Седан продается не только в Корее, но и в Китае, и на рынках стран Ближнего Востока.

#Hyundai