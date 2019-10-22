Мать или отца, которые оформили отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но продолжают подрабатывать и не занимаются в это время малышом, могут лишить детского пособия от Фонда социального страхования (ФСС).

Ближайшие родственники ребенка, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и работают неполный рабочий день, сохранят право на пособие. Фото: photoxpress

На этой неделе заканчивается общественное обсуждение законопроекта, разработанного Минтрудом России.

Суть его такова: если, к примеру, мать трудится на полставки, а в это время за малышом ухаживает кто-то другой, ее право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет должно прекратиться.

Правда, из текста законопроекта не ясно, кто и как будет определять, ухаживает за ребенком кто-то другой, пока мать подрабатывает, или она сама и подрабатывает, и за ребенком следит. Тем более что обладатели многих профессий сейчас могут брать работу домой и спокойно выполнять ее, например, когда малыш спит.

И по действующему закону, если мать, отец, другой родственник или опекун, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работают неполное рабочее время, детское пособие им платят.

В минтруде пояснили, что "предлагаемая к обсуждению норма, содержащаяся в законопроекте, дополняет положения действующего законодательства". То есть уточняется условие о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком только тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком.

В 2020 году среднее ежемесячное пособие на ребенка вырастет на 7,1%, до 12 тысяч рублей

Положение, которым предлагается дополнить федеральный закон, утверждают в ведомстве, никак не ущемляет права граждан, поскольку и на сегодня родители, не осуществляющие уход за ребенком, права на пособие не имеют. А предлагаемое дополнение направлено на упорядочение регулируемых правоотношений.

"В случае принятия законопроекта, - сообщили в минтруде "Российской газете", - пособия, как и сейчас, будут выплачиваться работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком. То есть в том случае, если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка) ребенка. Этот родственник и будет получать пособие".

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обращает внимание, что пункт о "невыплате пособий" сформулирован так, что на практике родителей могут лишить их за сам факт подработки. "Например, мама-одиночка, вынужденно подрабатывающая из-за низкого размера пособия, может просто лишиться его, - волнуется Сафонов. - При этом проверить реальность работы можно двумя способами: через отчеты работодателей по уплаченному налогу на доходы физических лиц в налоговую службу или самозанятого гражданина, либо через слежку за родителями. Но понятно, что такие формы контроля не могут доказать факта отсутствия ухода за ребенком". По словам эксперта, предложенная конструкция имеет слабую техническую реализацию. Возникнет масса обращений в суд, где доказать "отсутствие ухода" окажется невозможным. Кроме того, если такая норма появится, можно будет ожидать дальнейшего ухода работников в тень.

Кроме того, женщины, сочетающие уход за ребенком и работу, сохраняют свои позиции на рынке труда и "экономят" деньги по программам переобучения, трудоустройства и выплате пособий по безработице. Нельзя обходить вниманием и проблему снижения доходов семей с детьми из-за данной инициативы, констатировал Сафонов.

Размеры минимальных и максимальных "детских" пособий устанавливаются ежегодно. А сумма, которую родитель, оформивший отпуск по уходу за ребенком, будет получать на руки, зависит от размера его зарплаты за последние два года. В этом году, по данным ФСС, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года составляет 3277,45 рубля, при рождении второго - 6554,89 рубля. Максимальное - 26 152,27.