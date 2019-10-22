Корректная оценка интеллектуальной собственности возможна, когда в нее вовлечено большое число людей

В рамках деловой программы VIII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" состоялась сессия "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной стоимости". В дискуссии приняли участие президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, вице-президент, член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин, директор по связям с государственными органами Baring Vostok Capital Partners Group Марина Амелина, партнер компании Ernst & Young Россия Сергей Сараев, председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI Александр Сухотин, вице-президент по стратегии АО "СИТРОНИКС" Елена Шульгина, управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов. Модерировал дискуссию президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Открывая дискуссию, Сергей Матвеев отметил, что оценка интеллектуальной собственности еще более тонкая и эфемерная материя, чем сама интеллектуальная собственность, но вместе с тем в последние годы именно она приобрела ключевое значение. "Интеллектуальная собственность всегда возникает между воздушным миром идей и сложным, глубинным миром денег, где водятся "большие зубастые акулы". Впрочем, эта тонкая оболочка в последние 30 лет стала сильно утолщаться, и удивительным образом нематериальные активы в 2015 году оценивались в 20 триллионов долларов, а в 2018-м - в 53 триллиона долларов. Всего три года, а какая разная оценка мировой бухгалтерии. Более того, если вы возьмете топ-500 компаний, окажется, что их инвестиции в нематериальные активы, в создание интеллектуальной собственности достигают 94 процентов от общих инвестиций", - отметил Матвеев.

Председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, вице-президент, член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Игорь Вдовин отметил, что единственный действенный механизм оценки интеллектуальной собственности связан с рыночными механизмами. "Я не вижу ни одного стандарта, который мог бы сегодня быть взят на вооружение с точки зрения оценки интеллектуальной собственности, - признался Вдовин. - Те, кто занимаются оценкой инвестиционной привлекательности, могут провести какие-то расчеты на основе баланса компании, документов. Что же касается интеллектуальной собственности, здесь - полный мрак. Я думаю, что на эту ситуацию будет влиять и уже влияет вопрос публичных финансов. Если мы посмотрим на опыт США, Англии или Китая, мы увидим, что стоимость интеллектуальной собственности там во многом формируется за счет спроса инвесторов. Когда вы выводите компанию на IPO, сам рынок может оценить ваши усилия и разобраться, сколько стоят ваши нематериальные активы".

Директор по связям с государственными органами Baring Vostok Capital Partners Group Марина Амелина сказала, что доля интеллектуальной собственности в структуре активов компаний растет с переходом к платформенной экономике. "Мы наблюдаем рост новой экономики. Даже традиционные компании стараются превращаться в экосистемы и платформы. А чем в большей степени компания представляет собой экосистему или платформу, тем больше у нее интеллектуальной собственности. Еще несколько лет назад для нас было головной болью нанять ребенку репетитора. Сегодня мы все пользуемся платформами, где действует система рекомендаций, отзывов", - рассказала она. Отзывы в данном случае выступают своеобразным аналогом биржевых котировок, помогая оценить тот или иной актив, добавила эксперт.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что современные стандарты бухгалтерского учета и постановки активов на баланс не удовлетворяют задачам инвентаризации и оценки интеллектуальной собственности. "Есть очень большой разрыв между бухгалтерским типом оценки нематериальных активов и их же действительной оценкой, например, по принципу публичных финансов. Даже самые технологичные компании в России зачастую оцениваются на основе бухгалтерских показателей, а не исходя из реальной стоимости их интеллектуальной собственности, которая является основным активом. Причина - неготовность стандартов бухгалтерии к работе с материальными активами. Хотелось бы, наверное, обозначить как главный вызов изменение бухгалтерских стандартов и подходов. С текущими стандартами постановка интеллектуальной собственности на учет очень затруднена", - сказал он.

Партнер компании Ernst & Young Россия Сергей Сараев, в свою очередь, отметил, что сегодня для постановки на баланс нематериальных активов необходимы специальные LegalTech-решения. "Прежде чем что-то оценить, надо что-то создать. На балансе компании должно что-то появиться. Для этого надо проделать определенную работу. Компании несут расходы на стоимость материалов, зарплаты сотрудников, стоимость подрядчиков. Чтобы зафиксировать миллион ноу-хау, пусть даже по 10 тысяч рублей, нужен автоматизированный подход", - считает он.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI Александр Сухотин рассказал, что оценка интеллектуальной собственности в качестве залога имеет свою специфику по сравнению с оценкой для разовой сделки или для расчета компенсации: "Краеугольный камень для нашей платформы - это оценка интеллектуальной собственности, но не абстрактно, в целом, а для целей залога. Одно дело, когда мы оцениваем, чтобы совершить разовую сделку или для того чтобы рассчитать компенсацию за неправомерное использование объекта. Другое дело - оценка для целей залога. Нужно понимать, что объект, который передается по одной стоимости, может через месяц иметь совершенно другую стоимость. Оценка для целей залога - совершенно специфическое действие".

Он добавил, что для промышленной собственности пусть и весьма относительно, но все же могут работать комбинации сравнительных, затратных и доходных подходов, однако в сфере авторского права необходимо разрабатывать новые подходы. Так, для оценки произведений искусства хорошо себя зарекомендовала экспертная оценка. Могут применяться и современные технологические подходы, анализирующие эмоциональный отклик зрителя или слушателя.

Вице-президент по стратегии АО "СИТРОНИКС" Елена Шульгина также считает, что только рынок - ключевая составляющая в оценке нематериального актива. При этом сам факт вывода продукта на рынок может повысить его стоимость, да и капитализацию всей компании. "Мы хотим предоставить открытый доступ к разработкам, которые уже существуют. Мы готовы делиться с рынком, потому что только рынок может повысить нашу капитализацию", - сказала она.

Управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов уверен, что новые технологии играют ключевую роль как в оценке, так и, собственно, в росте капитализации компаний. "Сегодня стоимость компании Apple - 1,9 триллиона долларов. Компания, которая стоит миллиард, называется "единорог". Для тех, что стоят триллион, название, кажется, еще не придумали. Эта компания не добывает ресурсы. Все, что она делает, - это добывает и анализирует данные", - напомнил он. По его словам, и искусственный интеллект, и блокчейн, и технологии обработки и анализа больших данных предоставляют множество инструментов для оценки объектов интеллектуальной собственности, однако ключевой вопрос - это инфраструктура.

"Мне кажется, что ключевой аспект в вопросе оценки - это вопрос инфраструктуры. Все хотят делать мобильные приложения, но пока нет App Store, пока нет Google Play, их негде выставить на продажу. Инфраструктуру никто не хочет делать. Это тяжелая работа, связанная с созданием нового рынка. Нужны огромные инвестиции, время, деньги, да еще и может не полететь", - поделился Юсуфов.