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22.10.2019 22:19
Рубрика: В мире

Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии

Текст: Игорь Дунаевский

Россия призывает не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии и расползания "заразы" по региону. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя договоренности, которые были достигнуты в Сочи на переговорах президента Владимира Путина его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.

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"Проблема есть, мы об этом не раз говорили", - констатировал министр, призвав "тех, кто эти тюрьмы содержит и тех, кто их создавал, включая внешних покровителей этих лиц, осознать свою ответственность за то, чтобы эта зараза не распространялась по всему региону".

По оценке главы российской дипломатии, "такой риск существует". Лавров рассказал, что тюрьмы, из которых могут сбежать боевики, находятся вне той зоны, в которой будет действовать меморандум, принятый во вторник Россией и Турцией.

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