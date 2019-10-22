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22.10.2019 19:13
Рубрика: Власть

Беседа о мире

Лидеры России и Турции обсудили проблемы урегулирования ситуации в Сирии
Текст: Кира Латухина (Сочи)
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
22 октября в Сочи несколько часов продолжались переговоры президентов России и Турции по Сирии. Для этого Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом. Это уже восьмая встреча лидеров в этом году.

"Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это", - начал разговор Владимир Путин, после того как обменялся рукопожатием с турецким коллегой. "И думаю, что наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы", - оценил он.

Российский лидер выразил надежду, что уровень российско-турецких отношений, достигнутый за последнее время, "сыграет свою роль в урегулировании всех сложных вопросов, которые сложились в регионе, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные, вопросы в интересах как Турции, так и России, в интересах всех стран региона".

Мы с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбой с террористическими элементами, но мы рассчитываем, что любые действия будут носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям

Поблагодарив за приглашение, Эрдоган заявил, что его визит пойдет на пользу "именно в тот период, когда в нашем регионе складывается очень сложная ситуация". "Несомненно, до этого мы также проводили с вами контакты и были в тесной связи. Таким образом, нам удастся в ходе наших переговоров сохранить отношения партнерства между нашими делегациями и "сверить часы"", - заметил он.

"Сегодняшняя встреча позволит нам более подробно обсудить данную ситуацию, и это, несомненно, позволит обеспечить мир. Операция под названием "Источник мира", несомненно, обеспечит новые реалии", - убежден турецкий лидер.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Дальше переговоры продолжились в закрытом от СМИ режиме. Путин и Эрдоган также довольно долго беседовали тет-а-тет, без делегаций.

Напомним, Эрдоган 9 октября начал операцию "Источник мира" на севере Сирии. Позже, 17 октября, Анкара договорилась с Вашингтоном о 120-часовом режиме прекращения огня (для вывода курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии), и как раз вчера этот срок истек. Перед встречей с Путиным Эрдоган объявил, что предпримет шаги по Сирии после переговоров в Сочи.

Вчера еще до сочинских переговоров лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что "Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". Песков предупредил, что переговоры будут сложными и небыстрыми. "Мы с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбой с террористическими элементами, но вместе с тем мы рассчитываем, что любые действия будут носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям. И эти действия никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - напомнил позицию Москвы представитель Кремля.

На вопрос, на каких условиях Москва готова разрешить турецким военным пребывать в Сирии, представитель Кремля сказал: "Российские военные не могут разрешать турецким вооруженным силам оставаться или нет на территории Сирии. Только легитимное правительство Сирии может". Единственные легитимные вооруженные силы на территории республики по обращению руководства Сирии - это Вооруженные силы РФ, напомнил Дмитрий Песков.

На момент подписания номера переговоры продолжались.

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