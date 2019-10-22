Минэнерго и Минфин согласовали налоговые льготы по проектам в Арктике

Минэнерго и Минфин согласовали предложения по новым налоговым льготам для нефтегазовых компаний, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. Они необходимы для стимулирования добычи углеводородов на месторождениях в Арктике.

"Подготовлены совместные предложения министерства по делам Дальнего Востока, Минэнерго и Минфина, они согласованы. Изменения подготовлены в пять законопроектов. Речь идет о предоставлении льгот по новым месторождениям по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых - "РГ"), льгот для СПГ-проектов, по добыче на шельфе.

Более конкретно скажем после совещания. У нас нет разногласий с Минфином по Арктике, все предложения согласованы в рабочем порядке, в том числе, по НДД (налогу на добавленный доход - "РГ")", - сообщил Новак (цитата по Reuters).

Ранее Новак говорил в интервью Reuters, что США способны конкурировать в производстве нефти с РФ благодаря очень низкой стоимости кредитов и тому, что в Штатах налогами облагается преимущественно прибыль компаний, а не выручка или уровни добычи, как в России. Новак уточнял, что предлагает расширить применение НДД вместо НДПИ, основанного на объемах добычи, а не на рентабельности проекта.