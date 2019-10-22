Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся

Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на гречку в России. Ранее СМИ со ссылкой на крупные торговые сети сообщили, что рост стоимости гречки может достигнуть 50 процентов.

Как уточняется, в сентябре рост цен на гречку был некритичный. "По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей 13,6 рубля за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности", - сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

К концу 2019 года Минсельхоз ожидает получить урожай на уровне среднемноголетних показателей - около 750 тысяч тонн.

По данным Росстата, самая высокая цена на гречку в России была в августе 2016 года. Тогда гречка подорожала до 94,14 рубля за один килограмм.