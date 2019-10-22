Nissan освежил полноразмерный пикап Titan

Nissan показал обновленный пикап с усиленной рамой Titan XD, завершив тем самым обновление одноименной линейки.

Снаружи все "Титаны" примерили внушительного вида решетку радиатора, измененный передний бампер с противотуманными фарами на светодиодах, новую оптику спереди и сзади (также на светодиодах), другие колесные диски диаметром до 20 дюймов. Оформление передней и задней частей, корпусов зеркал и дверных ручек пикапа варьируется в зависимости от комплектации, эти элементы могут быть черными матовыми или хромированными.

В салоне новая медиасистема с 9-дюймовым дисплеем, синхронизацией с мобильными гаджетами Android Auto и Apple CarPlay и Wi-Fi-роутером на семь пользователей одновременно.

Под капотом - 5,6-литровая атмосферная бензиновая "восьмерка" VK56VD прибавила 10 л.с. мощности и 26 Нм крутящего момента и развивает теперь 400 л.с. и 560 Нм. А 7-диапазонную гидромеханическую трансмиссию сменила более эффективная 9-диапазонная.

Nissan Titan неизменный аутсайдер североамериканского рынка полноразмерных пикапов. С результатом продаж в полсотни тысяч экземпляров за 2018 год, он примерно в 20 раз менее популярен у покупателей, чем лидер Ford F-150. Nissan всерьез рассматривал возможность прекращения его производства, но в итоге было решено нишу не оставлять, а поискать счастья с помощью обновления модели. Правда, не без потерь: линейку покинул Titan с одним рядом сидений и самой вместительной платформой. Также больше не доступен дизельный двигатель Cummins.