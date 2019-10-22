Новый кроссовер Mazda рассекретили в Сети накануне премьеры

Mazda's first EV will be called MX-30, first photo leaked https://t.co/TCsPjUzSYI pic.twitter.com/Gy4D5AtNXT — Electrek.Co (@ElectrekCo) October 21, 2019

За день до презентации первого электромобиля Mazda на открывающемся автосалоне в Токио изображения новинки из фирменного буклета попали в сеть.

Электромобиль представляет собой компактный кроссовер с покатым силуэтом купе и выраженным защитным обвесом из черного пластика. Главная особенность кузова - распахивающиеся против хода "калитки" за передними дверьми, облегчающие доступ на задние пассажирские сиденья. Подобное решение Mazda применила в свое время на купе RX-8.

На единственном снимке интерьера запечатлен сервисный блок на центральном тоннеле. Можно видеть, что переключение режимами движения будет осуществляться посредством манипулятора, напоминающего рычаг автоматической КП.

По предварительной информации, под капотом Mazda MX-30 Concept установлен электродвигатель мощностью 105 кВт (143 л.с.) и с крутящим моментом 265 Нм. Его питает литий-ионная батарея емкостью 35,5 кВт·ч.

Прочие подробности о новинке станут известны после открытия Токийского мотор-шоу 23 октября.