Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar 10:12
Волгоградец не оплатил 222 штрафа и лишился автомобиля 09:49
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России 09:27
Hyundai Grandeur преобразился в новом поколении 08:01
22.10.2019 11:59
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Mazda рассекретили в Сети накануне премьеры

Текст: Михаил Азнавуров

За день до презентации первого электромобиля Mazda на открывающемся автосалоне в Токио изображения новинки из фирменного буклета попали в сеть.

Фото: Пресс-служба Hummer.
Hummer возродят в виде электромобиля

Электромобиль представляет собой компактный кроссовер с покатым силуэтом купе и выраженным защитным обвесом из черного пластика. Главная особенность кузова - распахивающиеся против хода "калитки" за передними дверьми, облегчающие доступ на задние пассажирские сиденья. Подобное решение Mazda применила в свое время на купе RX-8.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Чем новый Suzuki Jimny лучше кроссовера

На единственном снимке интерьера запечатлен сервисный блок на центральном тоннеле. Можно видеть, что переключение режимами движения будет осуществляться посредством манипулятора, напоминающего рычаг автоматической КП.

По предварительной информации, под капотом Mazda MX-30 Concept установлен электродвигатель мощностью 105 кВт (143 л.с.) и с крутящим моментом 265 Нм. Его питает литий-ионная батарея емкостью 35,5 кВт·ч.

Прочие подробности о новинке станут известны после открытия Токийского мотор-шоу 23 октября.

#Mazda