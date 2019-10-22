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22.10.2019 15:27
Рубрика: Экономика

Орешкин заявил о существенном снижении инфляции

Текст: Роман Маркелов
Годовая инфляция в России продолжает снижаться, ее уровень на данный момент опустился ниже отметки 3,8%. Об этом заявил журналистам на полях форума "Открытые инновации" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, видим, что идет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования", - сообщил Орешкин, передает "Интерфакс". По его словам, уровень инфляции в 2019 году будет ниже прогноза Минэкономразвития.

Фото: iStock
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По текущему макропрогнозу ведомства, инфляция по итогам 2019 года должна составить 3,8%, в 2020 году - 3%. В сентябре в Минэкономразвития уже допускали, что уровень инфляции в 2019 году может составить 3,6-3,8%, в октябре заявлялось об отметке 3,2%.

Банк России пока ожидает роста потребительских цен в 2019 году на уровне 4-4,5%, в конце недели регулятор представит новый прогноз по инфляции. Нынешний уровень инфляции, по мнению Банка России и Минфина, благоприятствует ослаблению денежно-кредитной политики. В пятницу, 25 октября, на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике Банк России, как ожидают аналитики, в связи с низкой инфляцией и определившимся уровне трат из Фонда национального благосостояния, опустит ключевую ставку, выбирая между ее снижением на 0,25 и на 0,5 процентного пункта.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
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