Пойманная с кокаином в трусах актриса Бочкарева пожаловалась на травлю

Российская актриса Наталья Бочкарева, задержанная в конце прошлого месяца, как сообщалось, с кокаином, который она утаивала в своем нижнем белье, все там же - через Instagram - пожаловалась на массированную травлю. Которую в направлении женщины развернули в социальных сетях.

"Дорогие друзья, поклонники, неравнодушные к ситуации люди, а также те, кто подписался на мою страничку с целью просто следить за происходящим! Скажите, пожалуйста, откуда у некоторых из вас ко мне столько ненависти и злости?" - интересуется актриса в расширенной подписи к фото, где она красиво сидит в модно рваных штанах.

Как сетует звезда многосерийной комедии "Счастливы вместе", она впервые решила не закрывать комментарии под последним постом, и тут же в благодарность "получила "целый Камаз" негатива!".

"Неужели вы считаете, что обзывать человека теми ужасными словами, которые я прочла, это нормально?", - продолжает задавать артистка тревожащие ее вопросы. Признавая: "Да, логично, что вы все очень хотите знать, что произошло и чем же завершится эта история".

"Я вас понимаю", - ответственно заверяет "Букина". Параллельно призывая и ее понять правильно. "Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле. Как можете судить?" - указывает актриса.

Вопрошая вдругорядь: "Вот скажите, почему я вообще должна что-либо объяснять? Почему, если ты публичный человек, то, значит, обязательно должен рассказывать о каждом своем шаге на весь мир? Есть миллионы случаев, когда публичные люди принципиально не показывают определенные вещи из своей жизни". После чего Бочкарева промежуточно подытоживает: "Все люди разные".

По словам Бочкаревой, у нее тоже есть семья, как и у всех ее токсичных критиканов, и она не хочет, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили ей жизнь "в поисках искрометных заголовков", донимали ее детей, друзей и родственников, дежурили под ее домом, а также "выключали свет, выкуривали дымом", чтобы актриса "не могла сидеть в квартире".

Как заявляет женщина, призвав ей верить, она ни от кого не прячется. Но и дышать спокойно не может - из-за того, что на нее "идет давление". Да еще какое!

"Можете сейчас хоть двадцать восемь раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но, прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос", - отмечает женщина. Обещая, что никому не позволит называть ее наркоманкой. "Хватит!!!", - сердито негодует актриса.

Перед этим сообщалось, что Бочкареву, которая дважды проигнорировала судебные заседания по своему делу, временно лишили водительских прав и оштрафовали на тридцать тысяч рублей.

И как актриса ницшеански уточнила, прозвучавшие обвинения и весь этот "кокаиновый" скандал делают ее лишь сильнее.