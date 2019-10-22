Протесты вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов

Акции протеста проходят в ряде боливийских городов. Демонстранты выражают несогласие с оглашенными результатами выборов президента.

Согласно итогам голосования победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес, передает El Deber. Организация американских государств (ОАГ), наблюдающая за выборами президента Боливии, выразила обеспокоенность и удивление ходом подсчета голосов. Она также призвала поддерживать спокойствие и избегать любых форм насилия.

Волнения возникли в Ла-Пасе, Сукре, городах Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси. Бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего лидера страны.

Ранее сообщалось, что полиция Боливии применила слезоточивый газ против протестующих перед зданием, где велся подсчет голосов.