Ракетоносцы Ту-95МС сопроводили южнокорейские и японский истребители

В военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты и всегда "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая при этом границ других государств".
Стоит напомнить, что российские ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно патрулируют небо над акваторией всех четырех океанов и Черного моря. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам.
Ранее сообщалось, что первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ будет передан на испытания до конца текущего года.