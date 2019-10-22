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22.10.2019 15:35
Рубрика: Власть

Ракетоносцы Ту-95МС сопроводили южнокорейские и японский истребители

Текст: Иван Петров
Плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей выполнили 2 стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что во время полета российские самолеты Дальней авиации сопровождали экипажи наших истребителей Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50. Однако кроме российских сопровождающих были и иностранные. Как пояснили в Минобороны России, на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара южнокорейских истребителей F-15, F-16 и один японский F-2. Но ни к каким инцидентам такое сопровождение, к счастью, не привело
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В военном ведомстве напомнили, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты и всегда "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая при этом границ других государств".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Стоит напомнить, что российские ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 регулярно патрулируют небо над акваторией всех четырех океанов и Черного моря. Обо всех таких полетах Россия по дипломатическим каналам уведомляет заинтересованные государства. Кроме того, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам.

Ранее сообщалось, что первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ будет передан на испытания до конца текущего года.

Власть Безопасность Правительство Минобороны
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