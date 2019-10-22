Рассекречена особенность нового маленького iPhone SE 2

Мини-смартфон нового поколения iPhone, который Apple может представить уже в первом квартале 2020 года, получит новую антенну. Она позволит улучшить передачу данных в сотовых сетях.

iPhone SE первого поколения. Фото: Apple

Об этом пишет Apple Insider со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, который славится своими сбывающимися прогнозами относительно новинок яблочной компании.

Антенны будут делаться из материала под названием LCP (Liquid Crystal Polymer, жидкокристаллический полимер), который подходит для создания антенн благодаря своим свойствам - он работает стабильно во всем диапазоне частот, имеет низкий коэффициент теплового расширения и низкие же потери сигнала. Главное преимущество LCP - его гибкость, позволяющая нанести его на гибкую подложку, чтобы удобнее и проще размещать внутри корпуса.

Что касается других характеристик, то новый миниатюрный смартфон, фигурирующий под кодовым названием iPhone SE 2, может получить процессор Apple A13 Bionics и 3 гигабайта оперативной памяти.

Ранее Мин-Чи Куо назвал предположительную цену нового мини-смартфона от Apple. Стоит отметить, что аналитик, ранее хранивший молчание относительно iPhone SE 2, теперь щедр на прогнозы - это позволяет предположить, что аппарат все-таки будет выпущен. Впрочем, официального подтверждения его словам нет.