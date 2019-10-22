У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Рассекречена особенность нового маленького iPhone SE 2

Текст:   Антон Благовещенский
22.10.2019,  
14:20

Мини-смартфон нового поколения iPhone, который Apple может представить уже в первом квартале 2020 года, получит новую антенну. Она позволит улучшить передачу данных в сотовых сетях.

iPhone SE первого поколения. Фото: Apple

Об этом пишет Apple Insider со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо, который славится своими сбывающимися прогнозами относительно новинок яблочной компании.

Антенны будут делаться из материала под названием LCP (Liquid Crystal Polymer, жидкокристаллический полимер), который подходит для создания антенн благодаря своим свойствам - он работает стабильно во всем диапазоне частот, имеет низкий коэффициент теплового расширения и низкие же потери сигнала. Главное преимущество LCP - его гибкость, позволяющая нанести его на гибкую подложку, чтобы удобнее и проще размещать внутри корпуса.

Xiaomi выпускает глобальную версию MIUI 11 для 8 смартфонов. Вот их список
Назван самый быстрый и удобный смартфон. Его можно будет купить в России

Что касается других характеристик, то новый миниатюрный смартфон, фигурирующий под кодовым названием iPhone SE 2, может получить процессор Apple A13 Bionics и 3 гигабайта оперативной памяти.

Ранее Мин-Чи Куо назвал предположительную цену нового мини-смартфона от Apple. Стоит отметить, что аналитик, ранее хранивший молчание относительно iPhone SE 2, теперь щедр на прогнозы - это позволяет предположить, что аппарат все-таки будет выпущен. Впрочем, официального подтверждения его словам нет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Принтскрин с YouTube
Google исправила неприятную особенность Pixel 4 14:47
Первое официальное изображение нового Motorola RAZR и дата презентации 18.10.2019
смартфоны
Фото: iStock
Steam подарил ПК-игрокам функцию, которую уже давно используют консольщики 13:00
Samsung признала, что Galaxy S10 можно взломать, потратив всего 200 рублей 17.10.2019
Смартфоны Xiaomi подорожают. Компания объяснила, почему 17.10.2019
Apple
Раскрыта реальная стоимость самого дорогого iPhone 17.10.2019
Обновление iOS разозлило пользователей - iPhone лишились связи 15.10.2019