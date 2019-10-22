Озвучена версия убийств в хостеле в новой Москве

Сотрудник хостела в новой Москве напал с ножом на людей без всякой видимой причины. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГСУ СК, которое занимается расследованием трагедии.

По предварительным данным, поножовщину устроил 26-летний уроженец Курганской области, который работал в мини-гостинице. Ранним утром во вторник мужчина напился и напал с ножом на беременную супругу своего коллеги и на одного из постояльцев. От полученных ран мужчина и женщина скончались. Кроме того, были ранены еще четыре человека. Повредил руку и сам нападавший, ему оказывают медицинскую помощь. После этого агрессора сразу доставят на допрос.

Расследование продолжается, следствие изучает все обстоятельства трагедии. Уголовное дело пока возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".