В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием

Ново-Савинсковский районный суд Казани отправил на принудительное лечение 17-летнего подростка, пришедшего в мае на занятия с ножом и пистолетом. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

- По ходатайству следствия ему назначена принудительная мера - лечение у психиатра, - сообщили ТАСС в прокуратуре Татарстана.

В ведомстве отметили, что подросток не является подозреваемым или подсудимым. Ему инкриминируется совершение общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости.

Напомним, 13 мая десятиклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока, сел за учительский стол и положил перед собой кухонный нож и пневматический пистолет. Каких-либо требований он не выдвигал. К гимназии, где произошло ЧП, были стянуты силы полиции. После часовых переговоров школьник сдался правоохранителям, никто не пострадал.