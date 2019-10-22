Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек

Число погибших при обрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края достигло 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

В рамках расследования уголовного дела были обнаружены тела еще двух старателей, которые до этого числились без вести пропавшими. Судьба еще троих рабочих остается неизвестной.

Ранее, на месте прорыва дамбы был обнаружен сейф. В нем было 18 килограммов золота в виде опломбированных колб и опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Напомним, трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. Прорыв системы земляных дамб-отстойников на реке Сейба вызвал селевой поток высотой до четырех метров, который смыл временный поселок вахтовиков-золотодобытчиков артели "Сисим". Погибли 17 рабочих.