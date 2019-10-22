В найденном на месте ЧП под Красноярском сейфе было 18 кг золота

В сейфе, обнаруженном на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, хранилось 18 кг золота - в виде опломбированных колб и опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о том, что сейф находится в одном из затопленных технических помещений, была получена в ходе допроса директора прииска. В результате сейф удалось найти после осушения одной из заводей.

Драгоценный металл был изъят и приобщен к материалам дела.

Не исключено, что найденное золото будет использовано для возмещения ущерба родственникам погибших и потерпевшим - с соответствующим заявлением следствие намерено обратиться в суд.

Жертвами ЧП стали 15 человек, еще пять считаются пока пропавшими. Потерпевшими по уголовному делу официально признаны 29 человек, при этом холдинг "Сибзолото" заявлял о 44 пострадавших.