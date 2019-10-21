Холдинг "Сибзолото" заявил о 44 пострадавших от прорыва дамбы

Компания "Сибзолото", на объектах которой произошел прорыв дамбы, заявила о 44 травмированных, из которых девять госпитализировано. Четыре человека, по данным компании находятся в тяжелом состоянии. Ранее компания опубликовала списки погибших и пропавших без вести.

Напомним, ранее Минздрав Красноярского края заявил о 27 пострадавших, из которых 18 находятся в больницах, в том числе девять доставлены в краевую клиническую больницу.

Губернатора края Александр Усс распорядился выплатить материальную помощь: 1 миллион семьям погибших, от 50 до 500 тысяч - пострадавшим. И еще 500 тысяч получат семьи пропавших без вести, если люди не будут найдены в ходе спасательных работ.

Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края на реке Сейба на одной из дамб произошел прорыв. По данным СК РФ, в результате были разрушены в общей сложности пять дамб, по мнению ведомства, незаконно возведенных. Селевая волна высотой в несколько метров затопила два общежития в вахтовом поселке, где жили старатели.

15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести.