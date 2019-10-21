Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь

Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края получат материальную помощь из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор края Александр Усс.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову, семьи погибших получат 1 миллион рублей, вне зависимости от того, в каком регионе постоянно проживали погибшие старатели. По 500 тысяч получат семьи пропавших без вести, если после завершения спасательных работ судьба этих людей останется неизвестной.

Пострадавшим будет выплачено от 50 до 500 тысяч рублей, в зависимости от причиненного здоровью вреда.

Напомним, по последним данным в результате ЧП погибли 15 человек, 5 пропали без вести, за медпомощью обратились 27 человек.