Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек. Всем была оказана первая помощь. Девять из обративших отказались от госпитализации. Еще девять находятся в Курагинской районной больнице, их состояние медики оценивают как легкое. Еще девять человек были в выходные отправлены санавиацией в красноярскую краевую клиническую больницу.

Угрозы их жизням нет. Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь и консультации психологов.

Напомним, при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагиском районе Красноярского края селевый поток затопил вахтовый поселок, смыл два общежития старателей. Погибло 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Вдоль русла рек продолжаются аварийно-спасательные работы, спасатели разбирают завалы, работают водолазы и кинологи.