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19.10.2019 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поиски на месте прорыва дамбы под Красноярском продолжатся в любую погоду

Текст: Ирина Штерман

По данным Гидрометцентра по Красноярскому краю, завтра в Курагинском районе, где накануне обрушилась дамба, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -4-8, днем будет около нуля.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили в оперативном штабе МЧС, капризы погоды едва ли помешают спасателям продолжать поиски 10-15 человек, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. Более того, предполагается, что поисково-спасательные операции не прекратятся и с наступлением темноты.

- Это обычная практика, - отметили в штабе. - В первые трое суток, когда шансы найти людей живыми очень высоки, спасатели работают круглыми сутками, меняя друг друга.

Напомним, при обрушении дамбы на реке Сейба Курагинского района Красноярского края погибло, по последним данным, 15 старателей золотодобывающей артели Сисим, принадлежащей холдингу "Сибзолото".

14 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в Куракинскую ЦРБ. Состояние их оценивается медиками как стабильное. Судьба еще 10-15 человек (точных данных нет) пока не известна.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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На месте ЧС работают не только спасатели, но и следователи, и инспекторы Ростехнадзора. Задача последних - установить причины аварии. По предварительным данным, вероятная причина - затяжные дожди, вызвавшие подъем грунтовых вод и лишившие сооружение опоры.

Кроме того, обнаружилось, что дамба не была зарегистрирована: никаких документов на нее в Енисейском управлении Ростехнадзора нет. Группировка спасателей усилена до 300 человек. В зоне ЧС работают шесть вертолетов МИ-8 и шесть маломерных судов ГИМС, что позволило существенно расширить зону поиска пропавших без вести.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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