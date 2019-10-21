Потерпевшими после прорыва дамбы в Красноярском крае признаны 29 человек

Потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае признаны 29 человек. Об этом вечером в понедельник сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следователи опросили 185 свидетелей произошедшего. Проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, а также 7 осмотров места происшествия, в том числе при помощи вертолета и квадрокоптера.

Пресс-служба СК РФ сообщает, что родственниками опознаны тела четырнадцати рабочих, погибших во время трагедии.

Напомним, 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Как позже уточнили в СК РФ, эти сооружения были возведены незаконно. Погибли пятнадцать человек, судьба еще пятерых пока остается неизвестной, их поиски продолжаются.

Понедельник в Красноярском крае объявлен днем траура.