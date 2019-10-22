Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность

Спасатели подняли тела погибших работников рудника "Таймырский" в Красноярском крае. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Заполярного филиала ГМК "Норильский никель".

Напомним, в Норильске произошла авария на руднике. В результате ЧП погибли три человека. Причина смерти выясняется. Внутреннюю проверку начала компания "Норникель". Также расследование проводят СК и Ростехнадзор.

"Наши специалисты начали проверку. На месте разбираются, устанавливают все обстоятельства, причины", - сообщила РИА Новости официальный представитель Енисейского управления Ростехнадзора Екатерина Децура.

По данным ТАСС, в ходе предварительной оценки сотрудники компании выброса газа на руднике не зафиксировали.