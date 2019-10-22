АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело тренировочные занятия на подводных переходах трубопроводов через реки Иртыш и Ишим

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистральных трубопроводов через р. Иртыш в Омской области и р. Ишим в Тюменской области.

В ходе учебно-тренировочного занятия на подводных переходах магистрального нефтепровода (МН) Туймазы - Омск - Новосибирск (ТОН -2) через р. Иртыш работники структурных подразделений Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) отрабатывали действия по оперативному реагированию, локализации и ликвидации нештатных ситуаций на производственных объектах.

Согласно легенде учебно-тренировочного занятия, оператор Омской линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) зафиксировал падение давления на ППМН "ТОН-2", транспортировка нефти была условно остановлена. На место "падения давления" выехала патрульная группа для установления причин. Был зафиксирован факт условного выхода нефти. Патрульная группа выполнила анализ газовоздушной среды, проверила закрытие линейных задвижек, обозначила место условного выхода нефти предупредительными знаками и оградительной лентой. Совместно с представителями управления безопасности было проведено первичное выяснение причин возникновения нештатной ситуации.

Для локализации и ликвидации нештатной ситуации на ППМН ТОН-2 прибыли бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) и центральной ремонтной службы (ЦРС) Омского РНУ. Работники выполнили практическое развертывание и установку боновых заграждений на одном рубеже реки Иртыш. Специалисты эколого-аналитического контроля в ходе УТЗ осуществляли отбор и выполнение анализов проб атмосферного воздуха, поверхностных вод.

В УТЗ приняли участие 53 работника ЛАЭС Омской ЛПДС, Татарской нефтеперекачивающей станции (НПС), ЛПДС "Москаленки" и "Омск", ЦРС Омского РНУ. Было использовано 18 единиц транспортных средств, в том числе специальный автотранспорт, а также оборудование для локализации нефти: нефтесборщики, боновые заграждения, емкости для сбора нефти и нефтепродуктов.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Кроме того, состоялось УТЗ в зоне ответственности Ишимского РНУ в Тюменской области. Сотрудники ЛАЭС НПС "Бекишево", "Абатская", ЦРС отработали две вводных - "Аварийное снижение давления на ППМН Усть-Балык - Омск через р. Ишим" и "Оказание первой помощи пострадавшему". По сценарию развития нештатной ситуации для локализации и ликвидации условного выхода нефти на водную поверхность были установлены боновые заграждения на трёх рубежах задержания нефти. Также выполнены все необходимые действия по устранению последствий условного инцидента.

Во время учебно-тренировочных занятий работники Омского и Ишимского филиалов успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки и четкое знание алгоритмов действий в нештатной ситуации.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"