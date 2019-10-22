В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие

Выбросы ядовитых газов на руднике "Таймырский" в Красноярском крае, где во вторник погибли три человека, не обнаружены.

Сотрудники компании ЗАО "Промбезопасность", привлекавшиеся для независимой проверки рудника, превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ не зафиксировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Заполярного филиала компании "Норильский никель".

Напомним, во вторник, 22 октября, в 16.30 по местному времени на отметке -1345 метров рудника "Таймырский" (то есть почти в полутора километрах под землей) без признаков жизни были обнаружены три работника. По сообщению пресс-службы ГМК "Норильский никель", которой принадлежит рудник, на месте происшествия работали горноспасатели. Больше жертв и пострадавших нет, обрушения породы не было, с 20.00 рудник работает в штатном режиме.

- На месте работают аварийно-спасательные службы. "Норникель" проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления, - говорится в сообщении пресс-службы.

К этому времени тела погибших были подняты на поверхность. На руднике добывают сульфидные медно-никелевые руды, поэтому выброс метана здесь маловероятен. Не было и неожиданных подземных взрывов горные работы велись по установленному распорядку. Поэтому причина трагедии пока неизвестна.

Отметим, что летом этого года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) выявила здесь нарушения правил промышленной безопасности и на 90 дней приостановило деятельность рудника. За эти нарушения тогда на 65 тысяч рублей оштрафовали гендиректора и главного инженера рудника.

Теперь причину ЧП будут устанавливать следователи регионального ГСУ СК РФ - они уже работают на месте происшествия. Кроме того, как сообщила представитель Енисейского управления Ростехнадзора Екатерина Децура, специалисты этого ведомства также выехали на рудник с проверкой.