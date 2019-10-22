Антимонопольщики Петербурга развеяли слухи о ценах на гречку

Управление ФАС Санкт-Петербурга опровергло слухи о резком росте цен на гречневую крупу. По данным ведомства, рост за первую неделю октября составил всего 0,9 процента.

Как сообщает пресс-служба Управления ФАС по Санкт-Петербургу, гречневая крупа входит в число социально-значимых продуктов, цены на которые мониторит антимонопольное ведомство. Резкого повышения цен не зафиксировано.

Более того, в августе оптовые цены на гречку наоборот упали на 9 процентов.

Появившиеся накануне сообщения о возможном росте цен на гречку в УФАС по Санкт-Петербурге назвали безответственными заявлениями, которые нацелены на создание паники. Подобная ситуация уже была пять лет назад, когда граждане массово скупали гречку в магазине, что создало искусственный спрос.