Названы самые красивые города России для осенних путешествий. Рейтинг по итогам интернет-опроса более ста человек опубликовал портал "ТурСтат".

В первую десятку попали Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург.

За лидера списка проголосовало 26% участников опроса, за Калининград - 10%, Казань и Нижний Новгород поделили "бронзу", набрав 8% голосов, Москва получила процентом меньше - 7.

В топ-20 самых красивых городов также вошли Иркутск, Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь, Сергиев Посад, Рязань и Красноярск.