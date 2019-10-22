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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые красивые города России для осенних путешествий

Текст: Яна Шамаева

Названы самые красивые города России для осенних путешествий. Рейтинг по итогам интернет-опроса более ста человек опубликовал портал "ТурСтат".

Фото: iStock
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни

В первую десятку попали Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Москва, Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург.

За лидера списка проголосовало 26% участников опроса, за Калининград - 10%, Казань и Нижний Новгород поделили "бронзу", набрав 8% голосов, Москва получила процентом меньше - 7.

В топ-20 самых красивых городов также вошли Иркутск, Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь, Сергиев Посад, Рязань и Красноярск.

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