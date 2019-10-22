По электронным визам Россию посетили около 180 тысяч иностранцев

Впервые электронные визы как пилотный проект начали применяться для въезда иностранных граждан в Свободный порт Владивосток с 7 августа 2017 года. Позднее этот режим был распространен на весь Дальний Восток. По электронным визам за это время въехали 124 тысячи 364 иностранца. В основном - граждане Китая и Японии.

С 1 июня 2019 года аналогичный режим используется в Особой экономической зоне Калининградской области. При этом перечень стран был расширен до 53 государств, в которые вошли большинство европейских стран за исключением Великобритании. Этим новшеством уже успели воспользовались 51 тысяча 113 иностранцев.

С 1 октября 2019 года, в соответствии с Указом президента РФ, режим въезда по электронным визам в деловых, туристических и гуманитарных целях был распространен на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. За это время онлайн-визу получили здесь 3 тысячи 629 человек.