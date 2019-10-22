Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом

В СК РФ по Ростовской области рассказали подробности смертельного инцидента, произошедшего в хуторе Чернозубов Орловского района.

По данным ведомства, между представителями двух семей, которые не поделили между собой участок земли, предназначенный для выпаса скота, произошел конфликт.

ЧП случилось в дневное время: фермеры решили собраться и мирно обсудить вопрос, однако разговора не получилось. Мужчины достали охотничье оружие и начали стрелять друг в друга.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки пять человек погибли, еще двое с травмами доставлены в больницу. Остальные участники вооруженного конфликта уехали с места происшествия. Их разыскивает полиция.

Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".