Как сообщал Крымстат, общая сумма убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,5 процента и составила 4,655 миллиарда рублей. В этой сумме наиболее высокая доля у предприятий, занятых транспортировкой и хранением (26,8 процента) и промышленным производством (23,9). Еще 14,9 процента компаний, работающих в области здравоохранения и соцуслуг, 8,4 - торговли и ремонта автотранспорта, 7,3 - гостиниц и ресторанов.

Убытки транспортников в минэкономразвития объясняют открытием 1 октября 2018 года грузового движения по Крымскому мосту. Как подчеркнули в ведомстве, оно привело к изменению направления транспортных потоков и переориентированию маршрутов грузового автотранспорта с морского участка пути на мост.

Замглавы минэкономразвития Светлана Сирота также связывает убыточность некоторых крымских предприятий с "неравномерной загрузкой производственных мощностей". К этому, по ее словам, привело появление инфраструктурных объектов по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года": Таврической и Сакской ТЭС, многопрофильного республиканского медицинского центра, крупных объектов дорожного строительства на трассе "Таврида" и вблизи Крымского моста.

- Убыточность же предприятий жилищно-коммунального хозяйства обусловлена заниженными тарифами, которые не достигли экономически обоснованного уровня. Дело в том, что изменение тарифов на коммунальные услуги в Крыму ограничено величиной прогнозного темпа изменения совокупного платежа граждан в среднем до 15 процентов, - добавила Сирота.

По словам замминистра, несмотря на большую долю убыточных гостиниц и предприятий общепита (62,5 процента), последние по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили общий "минус" на 28,1 процента.

- Рост турпотока в Крым, увеличение загрузки коллективных средств размещения и расширение курортного сезона, в том числе за счет развития оздоровительного, исторического, событийного и иных видов туризма, положительно повлияют на формирование финансового результата гостиниц и предприятий общепита по итогам 2019 года, - заверила замминистра.