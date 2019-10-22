Волгоградец не оплатил 222 штрафа и лишился автомобиля

Сотрудники ГИБДД МВД по Волгоградской области задержали злостного неплательщика административных штрафов.

Автомобиль "ВАЗ-2114" был остановлен сотрудниками ГИБДД в Светлоярском районе во время их рутинной работы по контролю за дорожной обстановкой. Когда владельца машины "пробили" по информационной базе данных, выяснилось, что за ним числится 222 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. По ним накопился долг в размере 151 тысяча рублей. 59-летний водитель "четырнадцатой" ничего не смог предъявить в свое оправдание и был задержан.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Волгоградской области, на место задержания были вызваны сотрудники службы судебных приставов. В соответствии с постановлением об исполнительном производстве они конфисковали автомобиль и доставили на специализированную стоянку.

Кстати



ГИБДД напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Должник, не уплативший в установленный срок административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.