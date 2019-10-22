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22.10.2019 17:16
Рубрика: Экономика

Сбербанк спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 6% в 2019 году

Текст: Юлия Кривошапко
Банк России до конца года может опустить ключевую ставку с нынешних 7 процентов до 6 процентов годовых и продолжить смягчать денежно-кредитную политику в 2020 году.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Такой прогноз журналистам высказали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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По итогам заседания в пятницу, 25 октября, ЦБ снизит ставку на 50 базисных пункта - до 6,5 процента годовых. Такое же решение он может принять в декабре. Таким образом, ставка до конца года может быть резко снижена в два этапа, полагают аналитик Сбербанка.

Если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, регулятор может продолжить снижать ставку в сентябре и декабре следующего года вплоть до 5,5 процента годовых, прогнозируют в Сбербанке.

ЦБ отметил значительный рост вкладов населения

В понедельник 22 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор готов более решительно снижать ключевую ставку.

На максимальном уровне показатель находился в 2014 году, когда ЦБ на фоне ослабления рубля, роста инфляции, введения западных санкций против российских компаний, повышал ключевую ставку шесть раз. В итоге она достигла 17 процентов годовых. Потом ставка постепенно снижалась. В последний раз ЦБ снизил ее по итогам заседания совета директоров 6 сентября.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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