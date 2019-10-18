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18.10.2019 09:50
Рубрика: Экономика

ЦБ допустил "более решительное" снижение ключевой ставки

Текст: Евгений Гайва
Центробанк России допускает, что в сложившейся ситуации ключевую ставку можно снижать более решительно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычно регулятор действует аккуратно и меняет ставку умеренными темпами. Но имеющийся уровень инфляции в 3,8 процента ниже целевых показателей "Поэтому мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно, я бы так сказала", - заявила Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC.

Как пояснила она, проинфляционные факторы конца 2018 года и начала 2019 больше не действуют. Кроме того, есть все больше свидетельств в пользу того, что существующая инфляция вызвана не только временными факторами, но и основана на долговременных тенденциях спроса. Так что если ЦБ видит, что действующие факторы и поступающая информация могут серьезно изменить прогноз, монетарная политика может стать более решительной.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Доллар вступил в стадию ослабления

С начала июня ЦБ вел постепенное снижение ключевой ставки, которое на данный момент составило уже 75 базисных пунктов. Третий раз Центробанк снизил ключевую ставку 6 сентября - на 25 п. п., до 7 процентов. Последний раз на таком уровне ключевая ставка находилась пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, ЦБ повышал ключевую ставку шесть раз. В итоге за год она выросла с 7 процентов до 17 процентов годовых соответственно.

Аналитики заявляют, что потребительский спрос в стране, который ранее поддерживался потребкредитами, теперь стагнирует. По данным Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, в третьем квартале 2019 года, динамика развития ритейла показала худший результат за два года. Темпы роста розничного товарооборота снизились с 101,6 процента в июне до 100,8 процента в августе. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле снизился на 4 п.п. - до 3 процента.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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