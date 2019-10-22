Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до пятисот террористов, находящихся в тюрьмах на севере Сирии в зонах, неподконтрольных сирийскому правительству, сбежали из мест заключения. Об этом глава военного ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

По его словам, больше двух суток часть охраны тюрем была снята, в результате чего, по оценкам Минобороны, сумели скрыться "до пятисот тех, кто находился в этих лагерях". Вместе с тем, он отметил, что не может однозначно говорить, что все эти люди являются террористами. Шойгу добавил, что сейчас те структуры, которые отвечали за охрану тюрем, убеждают, что принимают меры по поимке сбежавших заключенных. Глава военного ведомства подчеркнул, что фактически ежедневно российская сторона требует, чтобы "охрана, которая сегодня есть, была сохранена".

"Эта наша просьба или даже настойчивое требование выполняется", - сказал Шойгу.