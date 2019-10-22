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22.10.2019 22:41

Шойгу рассказал о военных нюансах договоренности России и Турции

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после отвода курдов с ряда территорий на сирийско-турецкой границе туда планируется ввод сирийских пограничных войск и российской военной полиции.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Как сообщил Шойгу на пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в этом вопросе предстоит большая работа. Обсуждалось несколько вариантов его решения, в том числе и заход или завоз на территорию сирийских правительственных войск. Однако пока решили остановиться на вводе российской военной полиции и сирийских пограничников.

Министр отметил, что совместное патрулирование с Турцией будет не на всей сирийско-турецкой границе, а на той части, которая идет от Евфрата до Тель-Абьяда и дальше, до границы с Ираком. "В том числе и та часть, которая является уже не границей с Турцией, а границей с Ираком", - добавил он.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Шойгу уточнил, что патрулирование по новым договоренностям России и Турции потребует привлечения дополнительных сил и техники. Он отметил, что граница обозначенная в меморандуме достаточно протяженная, и патрулирование должно быть основательным, чтобы там не произошло серьезных инцидентов. Шойгу рассказал, что сейчас идет оценка возможностей военной полиции и не исключено, что для патрулирования понадобятся дополнительные силы и техника.

Шойгу также пояснил, что сроки пребывания турецких войск в зоне операции "Источник мира" на переговорах не обсуждались. "Была главная задача сегодня - выйти из кризисной ситуации, остановить боевые действия", - сказал министр. Он также отметил, что у США осталось совсем немного времени, чтобы выполнить все обязательства, которые они взяли на себя по Сирии.

"Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех пунктах… Что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения", - подчеркнул Шойгу.

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Согласно договоренностям между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с 12.00 мск 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы должны будут ввестись подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Эти структуры должны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружений на 30 км от границы. Затем начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы.

Говоря о возвращении беженцев с северо-востока Сирии, министр отметил, что для этого должна быть создана специальная структура, или этим вопросом должны заняться в ООН. Он подчеркнул, что здесь "масса возникает правовых вопросов, которые никоим образом не регулируются международным правом". Шойгу рассказал, что сейчас "те, кто контролирует эти территории", принимают меры для возвращения беженцев. Однако, по словам главы военного ведомства, возникнет вопрос возвращения их в страны, откуда они прибыли.

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