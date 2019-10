Steam подарил ПК-игрокам функцию, которую уже давно используют консольщики

Разработчики из Valve представили новую функцию платформы Steam - Remote Play Together. С ее помощью теперь можно будет играть в проекты с локальным (перед одним экраном) мультиплеером через интернет.

При этом игра должна быть куплена только на том аккаунте, который будет хостом и к которому будут подсоединяться другие пользователи. На данный момент заявлена поддержка одновременного подключения четырех игроков, в будущем это число, по заверениям создателей, может увеличиться.

В теории вся схема выглядит неплохо, чтобы ее опробовать на практике, необходимо установить бета-версию клиента Steam.

Другое дело, что на революцию в индустрии Remote Play Together точно не тянет. Нововведение полностью копирует возможности Share Play - фирменного сервиса Sony на PlayStation 4. Единственное различие - в необходимости иметь действующую подписку PlayStation Plus, но неизвестно, будет ли Remote Play Together полностью бесплатной после выхода из беты.