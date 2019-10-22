Суд отменил приговор въехавшему в подземный переход водителю автобуса

В декабре прошлого года Дорогомиловский районный суд приговорил его к 4 годам колонии. Кроме того, по решению Мосгорсуда, нового рассмотрения своего дела осужденный будет дожидаться не в следственном изоляторе, а дома. Апелляционная инстанция постановила отправить дело на новое рассмотрение, а Тихонова освободить из-под стражи, поместив под домашний арест.

Резонансное ДТП произошло на западе столицы 25 декабря 2017 года. Тогда в самый разгар дня автобус въехал в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". В результате наезда погибли четыре человека, 11 получили травмы. Среди жертв оказалась девочка12 лет.

После этого ДТП у входов во все подземные переходы Москвы были установлены заграждения, имитированные под скамейки.

По данным Следственного комитета России, трагедия произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса. Согласно материалам дела, Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства", по ошибке нажал на газ, в результате последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час.

Следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился в работоспособном техническом состоянии, когда "Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход".

Водителю было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозил срок до семи лет лишения свободы. Прокурор попросил суд назначить наказание в виде пяти лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Тихонов вину не признал. Дорогомиловский суд в итоге приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Сегодня не сообщалось, с чем именно связано решение Мосгорсуда. По некоторым данным, появились вопросы к одной из ранее проведенных экспертиз.

Адвокат Равиль Саберов рассказал, что экспертиза двигателя проводилась без его частичной разборки. "Более того, эксперт завел этот двигатель, изменив состав химических следов внутри него. Фактически, уничтожив улики", - пояснил защитник.

Сам водитель, участвовавший в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, рассказал, что за 18 лет работы водителем автобуса у него "было всего три нарушения ДТП, притом мелкие, со штрафом 100-500 рублей".

"У меня рабочий стаж 44 года, не было ни одного нарушения, только грамоты и благодарности. Прошу учесть все эти характеристики и состояние здоровья", - сказал подсудимый.