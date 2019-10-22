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22.10.2019 17:34

Суд отменил приговор въехавшему в подземный переход водителю автобуса

Текст: Иван Петров
Мосгорсуд во вторник отменил приговор водителю рейсового пассажирского автобуса Виктору Тихонову, въехавшему в конце 2017 года в переход около станции метро "Славянский бульвар".
Виктор Тихонов в Дорогомиловском районном суде. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Виктор Тихонов в Дорогомиловском районном суде. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Виктор Тихонов в Дорогомиловском районном суде. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В декабре прошлого года Дорогомиловский районный суд приговорил его к 4 годам колонии. Кроме того, по решению Мосгорсуда, нового рассмотрения своего дела осужденный будет дожидаться не в следственном изоляторе, а дома. Апелляционная инстанция постановила отправить дело на новое рассмотрение, а Тихонова освободить из-под стражи, поместив под домашний арест.

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Резонансное ДТП произошло на западе столицы 25 декабря 2017 года. Тогда в самый разгар дня автобус въехал в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". В результате наезда погибли четыре человека, 11 получили травмы. Среди жертв оказалась девочка12 лет.

После этого ДТП у входов во все подземные переходы Москвы были установлены заграждения, имитированные под скамейки.

По данным Следственного комитета России, трагедия произошла из-за "преступной небрежности" водителя автобуса. Согласно материалам дела, Тихонов "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства", по ошибке нажал на газ, в результате последовал резкий разгон до скорости не менее 23 километров в час.

Фото: Следственное управление СК РФ по Тверской области
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Следствием с привлечением специалистов было установлено, что автобус находился в работоспособном техническом состоянии, когда "Тихонов начал движение с открытыми пассажирскими дверьми, заехал на тротуар и врезался в стену, после чего автобус скатился в подземный переход".

Водителю было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозил срок до семи лет лишения свободы. Прокурор попросил суд назначить наказание в виде пяти лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Тихонов вину не признал. Дорогомиловский суд в итоге приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Сегодня не сообщалось, с чем именно связано решение Мосгорсуда. По некоторым данным, появились вопросы к одной из ранее проведенных экспертиз.

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Адвокат Равиль Саберов рассказал, что экспертиза двигателя проводилась без его частичной разборки. "Более того, эксперт завел этот двигатель, изменив состав химических следов внутри него. Фактически, уничтожив улики", - пояснил защитник.

Сам водитель, участвовавший в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, рассказал, что за 18 лет работы водителем автобуса у него "было всего три нарушения ДТП, притом мелкие, со штрафом 100-500 рублей".

"У меня рабочий стаж 44 года, не было ни одного нарушения, только грамоты и благодарности. Прошу учесть все эти характеристики и состояние здоровья", - сказал подсудимый.

ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве
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