Трамп сравнил Турцию и курдов в Сирии с дерущимися детьми

Президент США Дональд Трамп сравнил курдов и Турцию, начавшую в Сирии военную операцию, с дерущимися во дворе детьми, которых разнимают Соединенные Штаты. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Foxnews.

По словам Трампа, неизвестно, прекратила бы в итоге Турция огонь, и ушли бы курды без помощи США? "Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их", - цитирует ТАСС американского лидера. Он также отметил, что было довольно просто достичь сделки.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп подписал указ о санкциях против Турции и заявил о прекращении торговых переговоров. Он также пообещал полностью уничтожить турецкую экономику, "если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути".

На прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Вице-президент Майк Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.