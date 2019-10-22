Новости

В Бразилии тысячи военных привлечены к очистке пляжей от нефти 07:02
Протесты вспыхнули в Боливии после оглашения результатов выборов 06:34
Ученые рассказали, чем опасны занятия футболом 06:22
Трамп сравнил Турцию и курдов в Сирии с дерущимися детьми 06:06
Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем 06:06
В Хабаровске больше 200 домов остались без тепла из-за аварии 05:55
В Японии амнистированы 550 тысяч человек 05:43
Один человек стал жертвой пожара в Москве 05:40
Военный грузовик сбил демонстранта в Чили 05:20
На Камчатке медведь задрал смотрителя маяка 05:10
Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского 04:55
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств 04:52
Постпредство РФ порекомендовало НАТО купить учебники по истории 04:42
На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы 04:31
Бывший депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах 04:25
В Сахалинском зоопарке загорелся террариум 04:08
Власти Боливии использовали слезоточивый газ против протестующих 03:56
Трампу могут запретить использовать собственность для высоких встреч 03:48
Северная Ирландия разрешила однополые браки и аборты 03:27
Жертвами беспорядков в Чили стали одиннадацать человек 03:01
СМИ: США готовят план полного вывода войск из Афганистана 03:00
Эквадор вернулся к прежним объемам добычи нефти после протестов 02:49
Горбачев озвучил победителей в холодной войне 02:15
Брайденстайн: НАСА не допустит отсутствия астронавтов США на МКС 02:14
Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Назван регион России с самым доступным для населения газом
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
Владельцам ветхого жилья дадут льготную ипотеку
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
22.10.2019 06:06
Рубрика: В мире

Трамп сравнил Турцию и курдов в Сирии с дерущимися детьми

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп сравнил курдов и Турцию, начавшую в Сирии военную операцию, с дерущимися во дворе детьми, которых разнимают Соединенные Штаты. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Foxnews.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией

По словам Трампа, неизвестно, прекратила бы в итоге Турция огонь, и ушли бы курды без помощи США? "Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их", - цитирует ТАСС американского лидера. Он также отметил, что было довольно просто достичь сделки.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии с целью создания там буферной зоны. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп подписал указ о санкциях против Турции и заявил о прекращении торговых переговоров. Он также пообещал полностью уничтожить турецкую экономику, "если ее лидеры продолжат идти по этому опасному и разрушительному пути".

На прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. Вице-президент Майк Пенс также пообещал, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.

В мире США В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Президенты России и Франции обсудили Сирию и Украину
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
В МО назвали глупостью информацию о запуске "Калибров" с корабля "Татарстан"
Пара российских Ту-160 приземлится в ЮАР