Трампу могут запретить использовать собственность для высоких встреч

В США сенаторы-демократы представили законопроект, призванный запретить администрации президента Дональда Трампа проводить встречи с иностранными лидерами на территории собственности, которой владеет американский лидер.

Законопроект под названием "Изучение деятельности Белого дома, которая приносит прибыль" был представлен сенаторами Джеффом Меркли, Эдом Марки и Мэзи Хироно. По их мнению, конгресс должен ясно понять, что Трамп "не может получать прибыль от его встреч с иностранными лидерами - ни с "Большой семеркой", ни с кем другим", - цитирует заявление РИА Новости. Политические противники уже не раз обвиняли Трампа в наживе и саморекламе за счет налогоплательщиков. Однако глава Белого дома все нападки категорически отрицает.

Напомним, ранее президент США предложил провести саммит G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида). Трамп, по его словам, хотел сделать что-то очень хорошее для страны, предложив иностранным гостям разместиться в отличном месте. Однако позже от данного варианта главе Белого дома пришлось отказаться из-за "безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов".