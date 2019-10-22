В Бразилии тысячи военных привлечены к очистке пляжей от нефти

Министерство обороны Бразилии в четыре раза увеличило число лиц, ликвидирующих загрязнение пляжей нефтью на северо-востоке страны. Речь идет о пяти тысячах дополнительно привлеченных военнослужащих сухопутных войск. Соответствующее решение было принято в понедельник по результатам межведомственного совещания.

Помимо военных, в этой работе участвуют ученые, сотрудники управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras, представители региональных и местных администраций, а также многочисленные волонтеры. С пляжей уже собрано около 700 тонн нефти, пишет ТАСС.

Напомним, первые сообщения о нефтяных пятнах на побережье северо-востока Бразилии появились еще в начале сентября. По последним данным, почти 190 пляжей и 12 природоохранных зон оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2,2 тысячи километров. В штате Баия объявлено чрезвычайное положение. По данным биологов, нефть может привести к гибели коралловых рифов северо-восточного побережья страны, а также попасть в устья рек.

Установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. Специалисты утверждают, что по своему составу собранные образцы не соответствуют нефти, добываемой на территории страны. По словам главы министерства окружающей среды Бразилии Рикарду Саллеса, нефть, обнаруженная на пляжах, "скорее всего" венесуэльская. Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA отвергла эти обвинения.