В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров с Эрдоганом

Новости

Под Туапсе мужчина сорвался с 30-метровой скалы 14:51
В Крыму планируют создать Центр дальней космической связи 14:49
Минтруд назвал самые востребованные профессии в Беларуси 14:47
Центральный аппарат СК займется делом о прорыве дамб под Красноярском 14:40
В Тюменской области зафиксирован случай редкой "гаффской болезни" 14:30
Видео: На дне Тихого океана обнаружили затонувший авианосец 14:30
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла 14:14
В Волгограде задержали военных, бросавших в Вечный огонь шелуху от семечек 13:58
Песков объяснил рост внеплановых проверок 13:55
Бузова купила квартиру за 120 миллионов 13:55
Видео: лихач на Mercedes после неудачного дрифта налетел на дерево 13:55
Антимонопольщики Петербурга развеяли слухи о ценах на гречку 13:49
Гречка может подорожать на 25-50% 13:38
Минский тракторный завод открыл учебную площадку в саратовском университете 13:38
Более 13 млн луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью 13:29
Вышел трейлер третьего сезона "Короны" 13:28
Минск и Москва создают альтернативную систему для финансовых расчетов 13:26
В Крыму создадут Госкомитет по делам молодежи 13:13
Петербургский школьник угнал автомобиль и продал его на металлолом 13:12
Посольство Ирана в России опровергло информацию о гибели дочери посла 13:10
Медведев отметил успехи Московкой школы управления "Сколково" 13:09
Выживший при пожаре в "Зимней вишне" подал иск на 11 миллионов 13:08
Число жертв трагедии на дамбе под Красноярском возросло до 17 человек 13:08
Президенты Беларуси и Кубы проведут переговоры в Минске 13:05
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 13:47
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров с Эрдоганом

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Президенту России всегда есть о чем поговорить с турецким коллегой, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, чего хочет Москва от переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Сочи, он ответил: "Обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". "Ясно, что небыстро. Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - также заметил пресс-секретарь российского лидера.

"Мы с пониманием относимся к озабоченности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбой с террористическими элементами. Но любые действия должны носить пропорциональный характер обеспокоенностям и никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул представитель Кремля.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии

Вопрос о том, продолжится ли договор о прекращении огня, Песков предложил задать турецкой стороне. "Это был не договор, а договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции. Сегодня произойдет обмен информации между президентами, а потом будет пресс-конференция, на которой они внесут ясность в вопросы. До встречи говорить очень трудно", - сказал он.

На вопрос, на каких условиях Москва готова разрешить турецким военным пребывать в Сирии, представитель Кремля сказал: "Российские военные не могут разрешать турецким вооруженным силам оставаться или нет на территории Сирии. Только легитимное правительство Сирии может". Единственные легитимные вооруженные силы на территории республики по обращению руководства Сирии - это Вооруженные силы РФ, напомнил он.

Говоря про предложение министра обороны ФРГ создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией под контролем международных сил, Песков заметил: "Нет какой-либо позиции - это новая инициатива. Сформулированной позиции на этот счет нет, это нужно изучать".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Турецко-сирийский конфликт РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России
Синоптики назвали сроки аномально теплой погоды в Москве