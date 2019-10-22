В Кремле рассказали об ожиданиях от переговоров с Эрдоганом

Президенту России всегда есть о чем поговорить с турецким коллегой, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос о том, чего хочет Москва от переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Сочи, он ответил: "Обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии". "Ясно, что небыстро. Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - также заметил пресс-секретарь российского лидера.

"Мы с пониманием относимся к озабоченности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбой с террористическими элементами. Но любые действия должны носить пропорциональный характер обеспокоенностям и никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос о том, продолжится ли договор о прекращении огня, Песков предложил задать турецкой стороне. "Это был не договор, а договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции. Сегодня произойдет обмен информации между президентами, а потом будет пресс-конференция, на которой они внесут ясность в вопросы. До встречи говорить очень трудно", - сказал он.

На вопрос, на каких условиях Москва готова разрешить турецким военным пребывать в Сирии, представитель Кремля сказал: "Российские военные не могут разрешать турецким вооруженным силам оставаться или нет на территории Сирии. Только легитимное правительство Сирии может". Единственные легитимные вооруженные силы на территории республики по обращению руководства Сирии - это Вооруженные силы РФ, напомнил он.

Говоря про предложение министра обороны ФРГ создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией под контролем международных сил, Песков заметил: "Нет какой-либо позиции - это новая инициатива. Сформулированной позиции на этот счет нет, это нужно изучать".