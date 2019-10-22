В Минэнерго рассказали о подготовке к новой трехсторонней встрече по газу

Встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года провел замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский, указывается в сообщении. Новый раунд трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе запланирован на 28 октября 2019 года.

Предыдущие трехсторонние консультации прошли 19 сентября. Конкретных договоренностей стороны на встрече не достигли. В переговорах принимали участие, помимо главы российского Минэнерго Александра Новака, еврокомиссар Марош Шефчович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава минэнерго Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

После консультаций стало понятно, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину продлятся и после 2019 года (действующий контракт истекает в конце декабря). Российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров и готова работать по новому европейскому законодательству, бронировать мощности для транспортировки газа. При отсутствии работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить соглашение на транзит с Украиной только на короткий срок, рассказывал Новак.