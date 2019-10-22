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22.10.2019 13:33
Рубрика: Экономика

В Минэнерго рассказали о подготовке к новой трехсторонней встрече по газу

Текст: Роман Маркелов
В российском Минэнерго отметили конструктивность подготовки к трехсторонним консультациям по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года провел замглавы российского Минэнерго Анатолий Яновский, указывается в сообщении. Новый раунд трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе запланирован на 28 октября 2019 года.

Фото: iStock
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Предыдущие трехсторонние консультации прошли 19 сентября. Конкретных договоренностей стороны на встрече не достигли. В переговорах принимали участие, помимо главы российского Минэнерго Александра Новака, еврокомиссар Марош Шефчович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава минэнерго Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

После консультаций стало понятно, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину продлятся и после 2019 года (действующий контракт истекает в конце декабря). Российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров и готова работать по новому европейскому законодательству, бронировать мощности для транспортировки газа. При отсутствии работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить соглашение на транзит с Украиной только на короткий срок, рассказывал Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу
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