В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar

Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны. Об этом рассказал посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов во время встречи с членами Торговой палаты Тебриза, пишет Trend.

Утверждается, что первую партию "Хазаров" из 10 единиц импортируют в РФ "уже в ближайшее время". Отметим, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на азербайджанские легковушки еще не оформлено. ОТТС - это документ, который дает право на продажу автомобилей в России.

Khazar SD - это иранский седан IKCO Dena, но собранный в Азербайджане. В свою очередь, Dena представляет собой глубоко модернизированную версию модели IKCO Samand, которую продавали в РФ в 2005-2009 гг. Samand же конструктивно опирается на лицензионную базу французского Peugeot 405 образца 1987 года.

Завод по выпуску Khazar в Нефтчале запущен весной 2018 года, он работает по крупноузловой (читай: отверточной) технологии, ежегодно предприятие может выпускать до 10 тысяч автомобилей в год. У завода два инвестора - местная компания "Азермаш" и иранская Iran Khodro, доли между партнерами поделены в пропорции 75/25.

Длина, ширина Khazar SD составляют 4558 и 1720 мм соответственно, то есть эта машина чуть длиннее и уже Lada Vesta. Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с., который отвечает экологическому классу Евро-5.

Российская премьера Khazar SD прошла в августе 2018 года на международном автосалоне в Москве. Тогда же представили люксовую версию модели Khazar LD, которая отличается форсированным до 150 л.с. мотором и салоном повышенной комфортности.