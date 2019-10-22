Видео: лихач на Mercedes после неудачного дрифта налетел на дерево

Одним покупателям в автосалоне в придачу к дорогой иномарке дают еще водительское мастерство и уверенность в себе, хладнокровие и драйв. Другим - только неуместный кураж, не подкрепленный никакими навыками. Такие горе-водители обычно дальше 3-5 кварталов от салона отъехать не могут, чтобы не попасть в аварию, красуясь за рулем и не думая о безопасности.

Именно так повел себя владелец Mercedes C63s AMG в голландском Роттердаме. Уезжая с престижной автотусовки под названием "100% Auto live", он попытался сделать это максимально эффектно, но переоценил свой водительский опыт. Красиво дрифтя на повороте, он сначала слишком сильно выкрутил руль вправо, потом начал судорожно выворачивать в обратную сторону, после чего полностью утратил контроль над машиной. Остановить неумеху-водителя смогло лишь дерево на обочине. Жив, главное - жив.

А тут на его беду еще и толпа блогеров собралась на тротуаре, и все - со смартфонами наготове. Теперь о позоре владельца Mercedes станет известно всему миру.