Видео: в США пикап приземлился на крышу дома

Загадочное, в духе "Секретных материалов", явление предстоит расследовать полиции американского городка Белойт (Висконсин), где мчавшийся по дороге пикап Dodge взлетел с пригорка на дороге с такой скоростью, что рухнул в крышу стоящего на обочине дома. Без помощи уфологов, похоже, не разобраться. Еще удивительнее то, что никто, включая пилота Dodge, при этом не пострадал.

Полицейские опросили хозяина дома и выяснили, что тот в момент был поблизости во дворе - пил пиво и смотрел футбол. Но объяснить, как с небольшого пригорка можно было долететь до крыши его дома и при этом выжить, он не смог.

Опрос владельца Dodge, совершившего прыжок, достойный Книги рекордов Гиннесса, дал еще меньше информации. Водитель, ранее уже привлекавшийся за вождение в состоянии наркотического опьянения, на этот раз был абсолютно невменяем и, судя по всему, это его последняя поездка за рулем.

Воткнувшийся в крышу пикап пришлось долго снимать на землю краном, и страховщики, судя по всему, откажутся брать на себя эти расходы. Кто бы мог предусмотреть такой пункт в договоре?