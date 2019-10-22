Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин позвонил сирийскому лидеру Башару Асаду и рассказал об итогах встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский президент сообщил основные положения меморандума о взаимопонимании, который был заключен по итогам переговоров в Сочи, и подчеркнул, что главная задача - восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий по политическому урегулированию, включая работу в рамках Конституционного комитета.

"Башар Асад поддержал принятые решения, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Президент Сирии поблагодарил Владимира Путина и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу".