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22.10.2019 23:02
Рубрика: Власть

Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом

Текст: Кира Латухина
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонил сирийскому лидеру Башару Асаду и рассказал об итогах встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Российский президент сообщил основные положения меморандума о взаимопонимании, который был заключен по итогам переговоров в Сочи, и подчеркнул, что главная задача - восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий по политическому урегулированию, включая работу в рамках Конституционного комитета.

"Башар Асад поддержал принятые решения, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Президент Сирии поблагодарил Владимира Путина и заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на сирийско-турецкую границу".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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